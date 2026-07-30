Завръщане в миналото: Преди 3 десетилетия великотърновци са купували хляб за 3,30 лв.

Преди повече от 3 десетилетия цената на хляба във Велико Търново е била 3.30 лв., четем от страниците на „Борба“ през 1991 г.

Цифрите са категорични, че тогавашната инфлация никак не е била по-ниска от сегашната. В обявлението на вестника се съобщава, че във връзка с увеличените цени на горивата и електроенергията ще се увеличат и цените на хляба. Посочено е, че общинската фирма „Хлебопроизводство и сладкарство“ ще продава от идната седмица хляб „Добруджа“ за 2.60 лв., а този от тип „Стара Загора“ ще струва 3.30 лв. В статията се казва още, че поскъпването е с 10%.

Видно от цифрите преди 35 години, инфлацията тогава сериозно е ударила Велико Търново. За съжаление, тя нанася удари по джобовете на домакинствата и днес.

След поскъпването на електрозахранването с 2,73% и скачането на горивата до 1,54 евро за литър бензин и дизел гражданите очакват и поскъпване на хляба. Все още не е обявена официална информация за повишаване на цените на хляба, както и на другите основни хранителни продукти.

Ако трябва да направим сравнение със стойностите през 90-те години на миналия век и сегашните, няма да видим много голяма разлика. Но все пак днес във великотърновските магазини хлябът струва по-малко от евро. Ниски цени се държат основно в големите хипермаркети, които от години поддържат този маркетингов подход. С тях веригите привличат клиенти, които обаче пазаруват и други стоки.

Необходимо сравнение е и в стойността на минималната работна заплата през 1991 г. и днес. Тогава тя е била 620 лв., а днес е 620 евро. Цифрите са толкова еднакви, че могат да послужат и за съпоставка дали цените от лева не са прехвърлени автоматично в евро…

Мелек МЕХМЕД