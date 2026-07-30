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Спорт

Младите етърци започват с гостувания първенството в елитните групи

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

С гостувания започват трите отбора на “Етър ВТ” в елитните юношески групи. Това реши тегленият в столицата жребий.

U17 стартират с гостуване на “Академик” (Пловдив). Във втория кръг има отново гостуване – на “Черно море”, а първото домакинство е срещу “Ботев” (Пловдив). Старши треньор на 17-годишните „виолетови“ надежди, които са набор 2010 година, този сезон ще бъде Калоян Калчев с помощник Калоян Чакъров.

По-младите етърци U16 и U15 пък започват сезона с гостувания на “Национал” (София). Във втория кръг двата тима са домакини на “Черно море” (Варна).

16-годишните „боляри“, родени 2011 година, ще бъдат водени от Марин Стефанов с помощник Емил Георгиев. „Етър ВТ“ U15, набор 2012 година, пък е със старши треньор Стефан Николов и помощник Георги Георгиев.

 

 

 

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