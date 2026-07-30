На 10 август теглят жребия за новия шампионат на Северозападната Трета лига, пет дни по- късно е семинарът на съдиите и делегатите

Жребият за новото първенство на Северозападната Трета лига ще бъде изтеглен на 10 август /понеделник/ в залата за пресконференции на Спортен комплекс „Ивайло“, съобщи председателят на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново Камен Алексиев. Семинарът с футболните съдии и делегатите, които обслужват срещите е на 15 август /събота/ отново на стадион „Ивайло“, а мачовете стартират на 22 август /събота/. На свое заседание Зоналният съвет на БФС утвърди състава на групата и на комисиите, както и ранглистите на съдиите и делегатите.

На този етап в Северозападната Трета лига ще участват 13 отбора. Това са: „Академик“ /Свищов/, „Етър ВТ2“, ОФК „Павликени“, „Янтра“ /Полски Тръмбеш/, ФК “Троян 2025”, ОФК “Левски 2007” /Левски/, ФК “Ювентус 95” /Малчика/, ОФК “Бдин 1923” /Видин/, ФК “Ком- Берковица” /Берковица/, „Партизан“ /Червен бряг/, „Локомотив“ /Мездра/, който отказа участие във Втора лига, изпадналия от професионалния футбол ФК „Севлиево“ и втори отбор на „Спартак“ /Плевен/.

В състава на Съдийската комисия влизат: Никола Атанасов /председател/, Емил Горанов, Тихомир Боболов, Илиян Капарашев и Светлин Пъшев. Георги Бижев е председател на Спортно- техническата комисия, в екипа са още: Николай Николов, Слави Шишманов, Стефан Николов и Павлин Генчев. Председател на Зоналната дисциплинарна комисия е Петко Павлов, членове са- Радослав Славов, Илиян Недев и Мартин Младенов.

Павлин Генчев ще продължи да определя наказанията в Областните групи, заедно с Борис Линков и Дончо Арабаджиев.