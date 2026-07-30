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Дунавския индустриален парк
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До края на 2026 година Дунавският индустриален парк ще е готов за първите инвеститори

Ана Райковска 2 четения 0 Comments

Очаква се до края на годината изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк успешно да приключи и да посреща първите инвеститори, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев при визитата на председателя Българско-турската търговско-индустриална камара Бурхан Немутлу.

Той посети Свищов и проведе работна среща с кмета, управителя на Дунавския индустриален технологичен парк д-р Красимир Стефанов и Янка Николова – началник-отдел „Иновации и икономическо развитие“ към Общината.

Дунавския индустриален парк

С опита си като председател на Камарата, а и като бизнесмен, Бурхан Немутлу подчерта, че когато става въпрос за инвестиции, приоритетен критерий при вземането на решения е добрата инфраструктура, която може да бъде открита само в индустриалните зони. И това, което е видял в Свищов – изграждането на парка, му дава предимство пред другите общини.

Визитата на Бурхан Немутлу не бе израз само на добра воля, той сподели, че е дошъл с конкретно предложение от страна на турски инвеститор, което предстои да бъде обсъдено. И е оптимист, че след откриването на Дунавския индустриален парк първият инвеститор ще е от Турция.

Ана РАЙКОВСКА

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