Семейството на лясковския поет Тодор Лицов издаде посмъртно последната му книга

По негово стихотворение е песента на Петър Чернев „Всичко тук е мое“

Своеобразен поклон пред един от най-продуктивните лясковски поети сториха жители на Лясковец. Местното читалище „Напредък – 1870“ и семейството на твореца Тодор Лицов събраха в залите на библиотеката почитатели на неговата поезия.

Ден след звездния рожден ден на автора беше представена посмъртно неговата поредна, 17-а стихосбирка – „Времето на никой не прощава“. В памет на своя баща и дядо дъщерите и внуците на поета отпечатаха тази последна книга, за която времето не му достигна.

Събитието надхвърли рамките на обикновеното литературно представяне и се превърна в среща – поклон пред паметта и духа на поета, оставил за поколенията лясковчани мащабно по обем творчество, в което място имат и много стихове, посветени на Лясковец. Спомени за живота на своя баща и за творческия му път споделиха двете му дъщери Наделина и Цветомила Лицови.

Тодор Лицов е роден на 27 юли 1939 г. в село Любенци. Творецът почина през февруари тази година. Той ще бъде запомнен от поколенията лясковчани с многото стихове, събрани в 17 книги, които изпя в прослава на Лясковец, стихове за родната земя, за любовта… Ще бъде запомнен и със своята теория за вселената, която разработва в научно-философската си книга „Вечният сценарий на вселената“. Творчеството му е пъстро, богато, многообразно на теми и мотиви, но сам той споделя, че най-голяма негова муза през живота му е била съпругата му Дора, на която посвещава голяма част от стиховете си.

По негови стихове са създадени и много естрадни песни, като още през 70-те години на миналия век Петър Чернев написва музика по стиховете му „Моя земя“ и създава песента „Всичко тук е мое“. Именно с тази песен беше открита и срещата в библиотеката и изпълнението успя силно да развълнува и просълзи още в началото на събитието всички присъстващи. Прочетени бяха и едни от най-силните му стихове, които прочувствено изпълни негова почитателка и близък приятел на семейството Евелина Христова.

Ана РАЙКОВСКА