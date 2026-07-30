Профилактика на мрежата: В кои райони ще има прекъсване на тока в петък

На 31.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Елена: с. Средни колиби, с. Раевци, с. Харваловци, с. Илиювци, с. Берковци, с. Бадевци, с. Дойнов мост, с. Куцаровци.

На 31.07.2026 г. в периода 13:00 ч. до 15:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Павликени: ул. Шипка, ул. 3-ти март, ул. Скобелев, ул. Иван Цвятков, ул. Д. Благоев, ул. Г. Измирлиев, ул. Стефан Караджа, пл. Стефан Караджа, ул. Васил Левски, ул. Х. Димитър, ул. Методи Стефанов, ул. Витоша, ул. Венелин, ул. Илия Златев, пл. Илия Златев, ул. Дондуков, ул. Кирил и Методи, ул. Бенковски, ул. Васил Недков, ул. Пенчо Колев, ул. 19-февруари, ул. Славянска, ул. Юндола, ЖП Гара, Автогара, Магазин Абсолют +, Бензиностанция Лукоил и районите около посочените улици захранващи се от ТП – №145, Гара, Заря, Л. Каравелов, Бл. Жилища ОСО, БДЖ, Детска градина, Бл. жилища Хартиени опаковки, №65, Бензиностанция, Осеменителна.

На 31.07.2026 г. в периода 13:00 ч. до 15:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени: ул. Стефан Караджа, ул. Ат. Хаджиславчев, бул. Руски, ул. Райко Даскалов, ул. Богомил, ул. Христо Смирненски, пл. Свобода, ул. Г. Кирков, ул. Ат. Дончев, ул. Панайот Венков, ул. Иван Вазов, ул. Гурко, ул. Ал. Стамболийски, ул. Илия Златев, пл. Илия Златев, ул. Славянска, ул. Х. Димитър, ул. Петър Тончев, ул. Христо Ботев, ул. Оборище, ул. Братя Миладинови, ул. Столетов, ул. Кирил и Методи, ул. 19-ти февруари, ул. Омуртаг ул. Малчика ул. Васил Недков, ул. Александър Тошев, ул. Пенчо Колев, ул. Дондуков, ул. Дунав, ул. Бачо Киро, ул. Добри Войников, ул. П. Берон, ул. Ангел Кънчев, ул. Росица, ул. Янтра, ул. Бистрица,част от ул. Поп Харитон и прилежащите райони около посочените улици захранващи се от ТП –Съвета, МВР, Мир, Кино, ДНС, Прогимназия, Гимназия, №9, №10, №2, № 18.

На 31.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново: ул. Васил Петлешков № 2.

На 31.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 9:45 ч. и от 15:45 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Полски Тръмбеш: с. Страхилово, с. Каранци, с. Павел, Фирми: ТЕРА АКВА 2015 ЕООД – с. Павел, ЕТ СЕМИК – ГЕОРГИ СЕМОВ – с. Страхилово, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД – с. Страхилово, ЗП ФИЛЮ ГЕОРГИЕВ МАЙСТОРОВ – с. Страхилово и МТП Крушака.

На 31.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: с. Страхилово – абонатите захранващи се от ТП 1, 2, 4, 7 и 10, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД – с. Страхилово и АГРО СТРОНГ ЕООД с. Страхилово.

На 31.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 8:45 ч. и от 16:45 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица: Консорциум Агробизнес – с. Поликраище, с. Крушето и с. Янтра.

Община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Куцина.

На 31.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Велико Търново – ВЕЦ Веселина, Кап. манастир, ВИК поч.база Къпиново, всички от СТП Вили Кап. манастир, Плаковски манастир, ВИК ЙОВКОВЦИ ООД, ПС ВиК Елена – яз. Йовковци, Преч.станция яз. Йовковци.

На 31.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Велико Търново – c. Плаково, с. Велчево, ВЕЦ Веселина, Кап. манастир, всички от МТП Вятъра Дебелец, всички от СТП Хмела Дебелец, всички от СТП Вили Кап.манастир, ВИК ЙОВКОВЦИ ООД, ПС ВиК Елена – яз. Йовковци, всички от СТП Платки Велико Търново, всички от БКТП Тримекс Дебелец.

На 31.08.2026 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: североизточната част на с. Раданово, ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Раданово, с. Орловец, военно формирование 38040 с. Орловец, ЮНАЙТЕД ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД с. Орловец и МТТ А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД с. Орловец.