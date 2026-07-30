Разкриха схема за фалшиви годишни технически прегледи  в Елена

При проверка на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – В. Търново на 30 юли в пункт за извършване на годишни технически прегледи на превозни средства в Елена е установено, че са се издавали фиктивни удостоверения за техническа годност на автомобилите. Това съобщи на брифинг директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Марин Маринов.

Към момента са установени 4 такива автомобила, които изобщо не са посещавали пункта, но имат издадени удостоверения за техническа годност. Установено, е и че от края на 2024 г. до момента 123 автомобила са били докарани в пункта и предоставени за преглед от едно и също лице, което е починало през 2024 г.

Пунктът не работи, съгласно нормативните изисквания и това създава риск технически неизправни автомобили да се движат по пътищата, каза началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – В. Търново главен инспектор Сезгин Садъков. Процесуално-следствените действия продължават и към момента. Временно работата на пункта е преустановена от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Образувано е досъдебно производство по чл. 311 от НК под наблюдението на Териториално поделение – Елена при Районна прокуратура – В. Търново. Иззети са документи. Разпитани са свидетели. Ще бъдат назначени графологически и видеотехнически експертизи, предстои още много работа, обясни говорителят на Районна прокуратура – В. Търново Тотко Тотев.

Предстои такива проверки да се извършат във всички пунктове на територията на област В. Търново, съвместно с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обобщи старши комисар Маринов.

Веселина АНГЕЛОВА