Стопираха разширяване на кариерата край Русаля и Хотница

Великотърновският общински съвет отхвърли единодушно предложението за разширяване на кариерата до Русаля и Хотница.

Местният парламент не одобри искането на „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД за геоложки проучвания и сондажи с цел геологопроучвателни работи за регистриране на търговско откритие за находище от строителни материал. Става въпрос за 700 кв. метра общинска земя. Категорични отрицателни становища депозираха и местните кметове Десислав Йорданов и Сашко Начев.

Темата предизвика дискусия в местния парламент. От трибуната бе изслушан спелеологът Евгени Коев.

По думите му има опасност от сериозно нанасяне на щети на подземните води, водоизточниците и качеството на живот на хората от двете населени места.

„Между редовете трябва да се прозре, че това, което е разрешено веднъж за добив на строителни материали, е за сондажи в порядъка на 25 метра. В Общинския съвет е внесено предложение за сондажи до 50 метра, значително надвишаващи разгледаните в министерството. Какъв е проблемът от моя гледна точка. Сондажи с такъв размер ще разрушат горния воден хоризонт, формиран в района, и е възможно да компрометират втория воден хоризонт. Ще бъдат засегнати водите на 190-200 м надморска височина, където имаме регистрирани няколко чешми и кладенци и е възможно да бъдат компрометирани водоизточниците над Русаля и Хотница“, обясни Евгени Коев.

Изразиха се съмнения, че може да бъдат засегнати и реките, които формират Хотнишкия водопад, една от най-атрактивните туристически забележителности в района.

„Жителите на Хотница сме против разширението на кариерата, която се намира в непосредствена близост до извора, където извира река Бохот, а тя захранва Хотнишкия водопад. Реката преминава на 20 метра от кладенеца, който захранва селото с питейна вода. Реката захранва и кладенеца, от който вземаме вода. Също така от дълги години сме подложени на постоянни взривове“, обясни Десислав Йорданов.

Екип „Борба“