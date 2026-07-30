Разследват незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица

До момента са разпитани над 50 души. Сред лицата дали показания по казуса, е кметът на общината Николай Рашков.

Работата по случая започнала по сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им.

“Бръмбарите” са иззети. Разпоредени са множество експертизи. Резултатите от тях все още не са готови. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата; кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията.

От Районна прокуратура – Велико Търново потвърдиха, че процесуално-следствените действия продължават интензивно и се изясняват всички обстоятелства около незаконното СРС-подслушване в местната администрация.

Този, който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, използва, продава или държи специално техническо произвежда, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва със затвор от една до шест години.