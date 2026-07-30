„Бръмбар гейт“ в Община Г. Оряховица, подслушвали незаконно общинари

Служители от администрацията открили подслушвателните устройства в кабинетите си и алармирали полицията

Разследват незаконно подслушване на служители в сградата на Община Горна Оряховица. Разплитането на престъпното деяние се води от Окръжна следствена служба – Велико Търново, и е под наблюдението на Районна прокуратура.

“По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител”, потвърдиха от държавното обвинение.

До момента са разпитани над 50 души. Сред лицата, дали показания по казуса, е кметът на общината Николай Рашков.

Работата по случая започнала по сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в Общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им.

“Бръмбарите” са иззети. Разпоредени са множество експертизи. Резултатите от тях все още не са готови. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата; кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията.

От Районна прокуратура – Велико Търново, потвърдиха, че процесуално-следствените действия продължават интензивно и се изясняват всички обстоятелства около незаконното СРС подслушване в местната администрация.