Старческият дом няма да е готов навреме, Общината ще плаща 8 месеца наем допълнително
Ремонтът на Дома за стари хора „Венета Ботева“ във Велико Търново трябваше да приключи съгласно удължения срок на 31 август 2026 г.
След приключване на инвестицията обаче следват съгласувателни действия с компетентните институции и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от главния архитект на Община Велико Търново. Паралелно с процедурата за въвеждането на обекта в експлоатация ще се чистят помещенията, подрежда оборудването и т.н. Така че, очаква се всички действия да приключат до 31 март 2027 г., сред което възрастните хора да се преместят от село Вонеща вода в модернизираната и адаптирана социална инфраструктура на старческия дом.
По тази причина се удължава и срокът, в който Общината трябва да плаща наем в размер на 4194,85 евро на фирма „Златен бряг“ ООД – Бургас, в чиято база са настанени възрастните хора.
На сесията общинските съветници трябва да разрешат сключването на анекс към вече съществуващия договор с бургаското дружество по предложение на кмета Даниел Панов.
Ана РАЙКОВСКА