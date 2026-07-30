Стотици подкрепиха с протест горнооряховския кмет, нови избори ще струват 400 000 евро на местната хазна

Площад „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица се изпълни на 29 юли с протестиращи в защита на кмета Николай Рашков.

С плакати „ОИК, вземете правилното решение“, „Кметът, който работи“ и „Не спирайте развитието на града ни!“ те дадоха ясен знак, че не желаят друг кмет, поне на този етап. Мирният протест бе продължение на подписката, която мобилизира над 5500 жители на железничарския град и населените места в общината. Подобен прецедент имаше и в Ботевград през 2019 г., когато ОИК реши, че няма основание да отстрани Иван Гавалюгов, тогава втори мандат кмет на града, заради конфликт на интереси по казус от 2015 г. и не прекрати правомощията му.

Първо на своеобразната трибуна говори организаторката Емилия Павлова, която благодари на присъстващите за мощната подкрепа. В защита на кмета се обяви и председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов.

Пред събралото се множество говори и кметът Николай Рашков, който отдаде заслуженото на екипа си за професионализма и цялата свършена работа по инфраструктурата в Горна Оряховица досега.

Той коментира и опонентите си: „Някои хора в момента наистина са жадни за власт и са готови да пожертват от 400 000 до 500 000 евро от нашата хазна, защото по закон частичните избори се плащат не от държавния бюджет, а от нашите данъци“.

Николай Рашков подчерта, че в момента има проектирани 14 улици със смяна на водопроводите и всички могат да видят кои са със строителни разрешения, което бе посрещнато от хората на площада с аплодисменти. „Ние водопроводи ли ще правим, или избори?“, попита риторично кметът.

Протестът продължи повече от час. На протеста бе отправен призив отново всички да се съберат на 31 юли от 11 часа, когато ще заседава Общинската избирателна комисия. Тя трябва да се произнесе дали ще спази решението на ВАС и ще отстрани кмета, или ще го остави да продължи мандата си.

Ана РАЙКОВСКА