Трио „Звън“ и Свилен Тодорински идват за Илинден в Сухиндол, подготвят ритуала „Поднасянето на брадата“

Богата програма подготвят в Сухиндол във връзка с традиционния празник Илинден, който се отбелязва подобаващо във винарския град. На 2 август специални гости ще бъдат трио „Звън“, известни със своите изпълнения на народни и естрадни песни.

Групата е основана от Снежана, Павлинка и Миглена, които през 2005 година решават да възродят в музикалното пространство забравени, но обичани песни и да им дадат нов живот. Друг изпълнител, включен в програмата, е Свилен Тодорински.

Пред читалище „Трезвеност“ ще се изявят самодейците, както и клуба за народни хора и танци „Феникс“. Програма са подготвили и децата от СУ „Св. Климент Охридски“.

По традиция всяка година се пресъздава и древният обичай „Поднасянето на брадата“, при който земеделецът, постигнал най-високи добиви през изминалата година, получава сноп от пшенични класове. Именно той е наричан „брадата“ и се отнася до хамбара на стопанина.

На празника всяка година се събират стотици жители и гости на Сухиндол, за които са осигурени столове пред читалището. И тази година ще има места за скара и студени напитки.

Михаил МИХАЛЕВ