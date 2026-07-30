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Повишиха цените на скобите и паяка

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Великотърновският общински съвет утвърди нова, по-висока такса за принудителното преместване на пътно превозно средство, тя вече е в размер на 35,00 евро/68,45 лв. с включен ДДС.

Принудителното задържане на пътно превозно средство чрез техническо средство тип „скоба“ пък ще струва на нарушителя 15,00 евро/29,34 лв. с включен ДДС.

Досега цените бяха 25,56 евро/50,00 лв. с ДДС за принудително преместване и 10,23 евро/20,00 лв. с ДДС за принудително задържане чрез техническо средство тип „скоба“.

Причината за актуализацията е, че цените не са променяни от 2020 г., а оттогава са повишени както минималната работна заплата, така и разходите за ремонти, застраховки, техническа поддръжка и работно облекло.

 

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One thought on “Повишиха цените на скобите и паяка

  • Бай Коста
    30.07.2026 в 16:02
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    Това си е грабеж и е за сезиране на Комисията за защита на потребителя. От 25 на 35€ са си почти 50% ръст на таксата. Кое наложи това? Заплатите ли вдигнахте с 50%, горивата ли се вдигнаха с 200% или така си решавате и си помпате цените безконтролно?

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