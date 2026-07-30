Повишиха цените на скобите и паяка

Великотърновският общински съвет утвърди нова, по-висока такса за принудителното преместване на пътно превозно средство, тя вече е в размер на 35,00 евро/68,45 лв. с включен ДДС.

Принудителното задържане на пътно превозно средство чрез техническо средство тип „скоба“ пък ще струва на нарушителя 15,00 евро/29,34 лв. с включен ДДС.

Досега цените бяха 25,56 евро/50,00 лв. с ДДС за принудително преместване и 10,23 евро/20,00 лв. с ДДС за принудително задържане чрез техническо средство тип „скоба“.

Причината за актуализацията е, че цените не са променяни от 2020 г., а оттогава са повишени както минималната работна заплата, така и разходите за ремонти, застраховки, техническа поддръжка и работно облекло.