Централният пазар във Велико Търново донесъл милиони за общинската хазна

Централният пазар във Велико Търново затвърждава позицията си като един от най-успешните примери за ефективно публично-частно партньорство в страната.

Освен че се превръща в модерно търговско пространство, дружеството „Пазари ВТ“ продължава да генерира значителен финансов принос за местната икономика и бюджета на общината, сочат документи, предоставени на кмета и Общинския съвет преди провеждането на годишно Общо събрание на компанията, в която съдружник е и старопрестолната община.

През последния отчетен период местната хазна е получила близо 3,5 млн. лева под формата на дивидент и местни данъци и такси. От тях 2 млн. лева са изплатени като дивидент, а още 1,45 млн. лева са постъпили като налози. Други над 820 хил. лв. са отишли за подкрепа на спортни, културни и социални проекти съгласно ангажиментите на смесената фирма, определени още при структурирането й. Това е сериозен финансов ресурс, който може да бъде инвестиран обратно в развитието на града и подобряването на обществената инфраструктура.

„Пазари ВТ“ е смесено дружество, в което Община Велико Търново притежава 49%, а „Магро Маркет – М“ – 51%. Моделът на съвместно управление показва, че когато публичният и частният сектор работят в синхрон, резултатите са устойчиви и носят ползи както за бизнеса, така и за местната общност.

Финансовите резултати за 2025 г. също са впечатляващи. Дружеството отчита оборот от 933 хил. лева, което представлява ръст от близо 30% спрямо предходната година. Това е показател както за повишената търговска активност, така и за доверието на търговци и посетители.

През периода бяха реализирани и мащабни инвестиции в модернизацията на пазара. Всички търговски павилиони са изцяло обновени и предлагат съвременни и комфортни условия за работа. Изградена е система за разхлаждане, която значително подобрява условията през летните месеци както за търговците, така и за посетителите.

Сред най-значимите инвестиции е откриването на нов магазин на DM с площ от 568 кв. м, изграден на мястото на остарели временни постройки. Напълно обновени са и централният вход и емблематичните арки, които със своята архитектурна визия вече се възприемат като истинско произведение на изкуството и нов акцент в градската среда.

Допълнително е създадена модерна зона за хранене, както и обособено пространство за продажба на цветя, което обогатява търговската среда и прави пазара още по-привлекателен за жителите и гостите на Велико Търново.

Развитието на Централния пазар продължава. Предстои цялостно обновяване на алейната мрежа, което ще допринесе за още по-добра функционалност, удобство и естетика на комплекса, се казва още в предоставената информация.

С. НАЙДЕНОВ