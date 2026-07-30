Вашият хороскоп за петък и почивните дни /31 юли – 2 август/

Близнаци, спрете постоянно да угаждате на другите; Скорпиони, излезте от ежедневната рутина

31 юли. Луната е в Риби и е в хармоничен аспект с Марс. Последният юлски ден ни носи силна енергия и възможност да приключим с някои дела, които бяхме започнали през месеца. Денят е подходящ за работа, разговори или разходки. 1 август. Луната е в Риби и е в хармоничен аспект с Меркурий. Денят е подходящ за отпускане, приятни разговори, релакс и пътувания, които ни зареждат с положителни емоции. 2 август. Луната е в Риби и е в опозиция с Венера. Имаме шанс да погледнем с розови очила на живота и да преодолеем малките психологически пречки, които ни възпрепятстват да общуваме свободно, да се изразяваме и да постигаме целите си. Напишете си на лист целите за следващите три-четири седмици.

ОВЕН

Потърсете начин да се усъвършенствате

31 юли. Не подценявайте новите възможности за доходи и финансови инвестиции, които ще ви донесе днешният ден. Краят на юли и началото на август е прекрасен момент да помислите за купуване на нещо стойностно в дългосрочен план, а днешният петък е перфектен за тази цел.

1 август. На вас тази сутрин ви се говори много повече, отколкото на всички около вас. Това може да ви направи малко по-досадни от обичайното, но пък разговорите протичат изключително благоприятно. В следобедните часове внимавайте и избягвайте да повишавате тон.

2 август. В неделя потърсете нови курсове и обучения, които да подхождат на вашия темперамент и да са в пълно съзвучие с желанията ви за кариерна реализация. Нищо че е лято – периодът е повече от подходящ за учене и постоянно усъвършенстване.

ТЕЛЕЦ

На пиедестал сте

31 юли. Ще бъдете изключително влиятелни в днешния ден и вашето мнение ще е решаващо за средата, в която се намирате. Независимо дали сте в служебния си колектив, или в семейството, ще бъдете постоянно търсени и почитани от хората около вас. Издигате се на пиедестал.

1 август. Направете внимателен план за днешния ден, като го съчетаете с желанията и намеренията на своите близки хора. Освободете се от стари предразсъдъци и не вярвайте на сляпо на клюки, които ще чуете по свой адрес в следобедните часове или вечерта.

2 август. В неделя ще получите пълна яснота по важен финансов въпрос, който не успяхте да разрешите през последния един месец. Днес нещата най-накрая се нареждат точно според вашите виждания и изисквания. Все пак избягвайте да купувате техника.

БЛИЗНАЦИ

Бягайте от паразитите

31 юли. В петък ще почувствате стабилност в емоциите си в сравнение с предходните няколко дни. Ще ви се прииска да се отделите за малко от тълпата и хората, с които традиционно общувате в ежедневието си. Вечерта си легнете по-рано от обичайното, за да си починете пълноценно.

1 август. В събота се събудете по-късно от обичайното и не бързайте заникъде – останете в леглото колкото ви е нужно. В следобедните часове поведението на ваши близки може да ви направи лошо впечатление, но проявете разбиране.

2 август. В неделя поставете най-накрая себе си в центъра на своята собствена вселена. Спрете постоянно да угаждате на другите, да ги мислите и да ги обгрижвате така, сякаш са безпомощни. Време е смело да се отдалечите от паразитите в живота си.

РАК

Починете си хубаво

31 юли. В петък ще се радвате на своите социални контакти и сътрудничеството си с колеги и приятели. Ще искате тяхното мнение и активно ще търсите одобрението им. Не че не сте го правили и преди, но днес ще бъдете особено настоятелни в това си желание.

1 август. В събота сутрин не бързайте заникъде, защото работата няма да ви спори особено. Усещате, че времето сякаш тече на забавен кадър, и това усещане ще ви съпътства през целия ден. Каквото и да захванете, просто няма да ви върви гладко.

2 август. В неделя е възможно да се чувствате напълно без сили и енергия, с обрани емоции и без никакво желание за общуване. Наспете се добре и останете в леглото до късно. Днес също почти нищо няма да ви се получава, затова просто почивайте.

ЛЪВ

Вземате важни решения

31 юли. В петък ще ви се наложи да бъдете една идея по-съсредоточени в работата и текущите си ангажименти. Денят изобщо не е за размотаване, а за мнозина от вас ще бъде ключов момент за вземане на важни решения непосредствено преди началото на новия месец.

1 август. В събота сутрин се отдайте на една по-различна сутрешна рутина. Опитайте нещо напълно ново веднага след събуждане и променете начина си на подготовка за деня – това бързо ще ви зареди с енергия и ентусиазъм.

2 август. В неделя лека-полека в живота ви започват да се появяват нови хора. Те малко по малко ще ви отварят нови врати и чудесни възможности за реализация. Общувайте смело, говорете и активно търсете новите запознанства.

ДЕВА

Оставете работата настрана

31 юли. В петък мнозина от вас ще потърсят възможност да се откъснат отрано от работния процес и да си организират дълъг уикенд край морето или в балкана. Животът на бързи обороти вече ви изнервя достатъчно, затова се възнаградете с заслужена почивка.

1 август. В събота сутринта силната ви интуиция няма да ви излъже и ще ви помогне да вземете важно житейско решение. В следобедните часове избягвайте напрегнатите ситуации и излишните спречквания с близките си хора.

2 август. Денят е почивен, а сезонът – отпускарски, но вие няма да спрете да мислите за работа и бъдеща реализация. Именно това ще стане причина вашите близки да негодуват и да ви търсят сметка защо не им обръщате достатъчно внимание.

ВЕЗНИ

Помислете върху целите си

31 юли. В петък ще изпитате силно желание за баланс и хармония в отношенията си, но не позволявайте на чуждите емоции да ви извадят от равновесие. Денят е подходящ, ако искате да приключите със стари задачи и да си осигурите спокойствие за предстоящия уикенд.

1 август. В събота се отдайте на приятни занимания, изкуство и релакс в компанията на любими хора. Сутринта ще ви донесе хубави разговори, но в следобедните часове избягвайте да се замесвате в чужди конфликти.

2 август. В неделя обърнете внимание на собствените си нужди и вътрешно спокойствие. Време е да се освободите от колебливостта и да напишете ясно личните си цели за следващия месец, разчитайки повече на собствената си преценка.

СКОРПИОН

Направете нещо по-различно в неделя

31 юли. Неочаквани разходи днес ще поискат от вас да преосмислите темата за доходите си, за настоящата си работа и да потърсите нещо ново. Процесът няма да е бърз заради идващия месец август, който е отпускарски, но след септември нещата ще се наредят.

1 август. В събота сутрин ще се чуете с човек, с когото обичате да говорите надълго и нашироко. Обсъждането на различни теми ще ви развесели – нещо много необходимо за следобеда, когато всичко ще ви дразни и изважда от равновесие.

2 август. Ако сте в града, организирайте разходка или кратка извънградска екскурзия на културна тематика – семейството ще е доволно от това разнообразие. Ако вече сте на почивка, направете нещо по-различно, извън ежедневната ви рутина.

СТРЕЛЕЦ

Хармония във взаимоотношенията

31 юли. Понякога правите впечатление на конфликтни личности, но това е просто защото имате своя твърда гледна точка и не сте склонни да се съгласявате с чуждата. Желанието ви да я наложите на всяка цена днес може да създаде излишни противоречия с хората около вас.

1 август. Не бързайте да ставате от леглото в събота – дайте си нужното време за пълноценна почивка и останете по пижами до обяд. В следобедните часове, ако усетите, че нещо не се нарежда според плановете ви, не влизайте в конфликти.

2 август. Неделя е прекрасен момент за активна работа върху личните ви взаимоотношения. Помислете как се разбирате с близките си и какво още можете да дадете от себе си, за да има повече хармония помежду ви.

КОЗИРОГ

Прекарайте романтичен уикенд

31 юли. Петък ще бъде запълнен със задачи и задължения, които трябва да свършите в много по-кратък от обикновено срок. Ще се натоварите и с ангажиментите на колегите си в отпуск. Но така е – когато вие почивате, те ви заместват, така че сега е моментът да им върнете жеста.

1 август. В съботния ден не пропускайте да заредите енергийните си батерии с ранна сутрешна разходка на чист въздух. Това определено е по-добрият избор, отколкото престоят пред телевизора с кафе и цигара.

2 август. Неделя ще ви се стори прекрасен и романтичен ден – и той наистина е точно такъв. Въпреки липсата на физическа енергия заради настъпващото новолуние вие се чувствате щастливи и доволни. Отидете на пикник с половинката и избягайте от жегите сред природата.

ВОДОЛЕЙ

Нови творчески проекти

31 юли. Добри новини, свързани с дома и семейството, ще ви зарадват още сутринта и ще ви заредят с позитивна енергия за целия ден. Бъдете търпеливи и внимателни с близките си, особено ако сте в отпуск и прекарвате по цял ден заедно.

1 август. В събота сутрин се отдайте на любимата си сутрешна рутина. Не се напрягайте и си дайте нужното време за плавно разбуждане и пълен релакс. В следобедните часове бъдете внимателни и избягвайте излишните конфликти у дома.

2 август. В неделя обърнете специално внимание на хобито си. Денят е прекрасен за започване на нови творчески проекти и свободно себеизразяване. Бъдете благодарни на съдбата и Вселената за всичко, което ви предоставят днес.

РИБИ

Не търсете вината в другите

31 юли. Служебните ви ангажименти в петък ще вървят напълно гладко, ако разчитате на откритите разговори и добрите обноски с колегите и партньорите си. Ако вече сте в отпуск, планирайте отсега къде да прекарате приятната вечер с приятели.

1 август. Използвайте съботните сутрешни часове за разходка на чист въздух. Най-добре е да станете рано и да отидете в планината – планинският преход бързо ще ви зареди с енергия и мотивация за целия ден.

2 август. В неделя намерете повече време за семейството и най-близките си хора. Почивната неделя е отличен момент за укрепване на връзките и за създаване на нови споделени навици и традиции у дома.

Хороскоп за родените на 31 юли – Честит рожден ден! През следващата една година ще ви зарадва тишината, на която можете да се насладите. От тихия фронт на своя живот ще можете да наблюдавате всичко и всички и така да вземате важните решения. Това е вашият плюс, вашата сила.

Хороскоп за родените на 1 август – Честит рожден ден! Ако през следващата година критикувате и мърморите повече от обичайното, позволете на вашите близки да ви го кажат, а вие да го вземете предвид. Приемайте чуждите грешки. Вие също грешите.

Хороскоп за родените на 2 август – Честит рожден ден! Научете се да приемате това, което се случва около вас в следващата една година, защото тръгнете ли да го променяте или винаги да се противопоставяте, ще загубите много енергия, а резултатите ще бъдат нулеви.

Тодор Емилов-Тео