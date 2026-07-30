четвъртък, юли 30, 2026
Последни:
ПЕТ скенер
Горещи новиниЗдраве

Велико Търново вече има ПЕТ скенер

БОРБА БГ 60 четения 0 Comments

ПЕТ СКЕНЕР ВЕЧЕ Е ДОСТАВЕН В КОМПЛЕКСНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Така старата столица се нарежда сред малкото градове у нас, които имат подобен високотехнологичен уред. ПЕТ скенерът (Позитронно-емисионна томография, най-често комбинирана като PET-CT) е високотехнологичен хибриден метод за образна диагностика, който съчетава нуклеарна медицина с компютърна томография. За разлика от обикновения скенер, или ЯМР, които показват само структурата и анатомията на органите. Устройството улавя промените на клетъчно ниво и показва как функционират и метаболизират тъканите в реално време. Машината струва над 1,5 млн. евро и бе докарана и монтирана с кран в общинската онкоболница.

Парите за него са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост, като главна заслуга за това има народният представител проф. Костадин Ангелов.

Общинската онкоболница бе сред 14-те одобрени за финансиране клиники от общо кандидатствалите по процедурата 39 болници.

ПЕТ СКЕНЕРЪТ Е ОПРЕДЕЛЯН В МЕДИЦИНАТА КАТО „ЗЛАТЕН СТАНДАРТ“ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Уредът наподобява ЯМР, но предимството му е, че разкрива метаболитни промени в органите или тъканите на по-ранно, клетъчно ниво. Това е от огромно значение за ранното диагностициране, тъй като често онкологичните заболявания започват с функционални промени в клетките, обясняват специалисти.

Високотехнологичната апаратура за нуклеарномедицинска диагностика е изключително важна и на практика незаменима техника за откриване на злокачествени заболявания, за определяне на ефекта от терапията, за ранното установяване на рецидив и дисеминация.

Инициативата Комплексният онкологичен център да кандидатства за съвременното оборудване е на кмета на старата столица инж. д-р Даниел Панов, а подготовката на цялата необходима документация бе възложена и реализирана от управителя на клиниката д-р Иван Николов, който е и бивш градоначалник на съседно Дряново.

Модерната техника ще помогне на много хора от региона и ще привлече пациенти от Централна и Северна България. В момента пациентите, които се нуждаят от такова изследване, пътуват стотици километри или дори се отправят към турски клиники.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вижте още

варовиковата кариера Балван

Седем души от Експертния съвет се изправиха срещу варовиковата кариера край В. Търново

БОРБА БГ 6737 четения 2

Велико Търново посреща Нова година с „Мери Бойс Бенд“, Фолклорен ансамбъл „Искра“ и БТР

БОРБА БГ 931 четения 0

Осъдена за документна измама за близо 900 000 лева жали наказание от 2 години затвор

БОРБА БГ 596 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *