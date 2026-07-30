Велико Търново вече има ПЕТ скенер

ПЕТ СКЕНЕР ВЕЧЕ Е ДОСТАВЕН В КОМПЛЕКСНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Така старата столица се нарежда сред малкото градове у нас, които имат подобен високотехнологичен уред. ПЕТ скенерът (Позитронно-емисионна томография, най-често комбинирана като PET-CT) е високотехнологичен хибриден метод за образна диагностика, който съчетава нуклеарна медицина с компютърна томография. За разлика от обикновения скенер, или ЯМР, които показват само структурата и анатомията на органите. Устройството улавя промените на клетъчно ниво и показва как функционират и метаболизират тъканите в реално време. Машината струва над 1,5 млн. евро и бе докарана и монтирана с кран в общинската онкоболница.

Парите за него са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост, като главна заслуга за това има народният представител проф. Костадин Ангелов.

Общинската онкоболница бе сред 14-те одобрени за финансиране клиники от общо кандидатствалите по процедурата 39 болници.

ПЕТ СКЕНЕРЪТ Е ОПРЕДЕЛЯН В МЕДИЦИНАТА КАТО „ЗЛАТЕН СТАНДАРТ“ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Уредът наподобява ЯМР, но предимството му е, че разкрива метаболитни промени в органите или тъканите на по-ранно, клетъчно ниво. Това е от огромно значение за ранното диагностициране, тъй като често онкологичните заболявания започват с функционални промени в клетките, обясняват специалисти.

Високотехнологичната апаратура за нуклеарномедицинска диагностика е изключително важна и на практика незаменима техника за откриване на злокачествени заболявания, за определяне на ефекта от терапията, за ранното установяване на рецидив и дисеминация.

Инициативата Комплексният онкологичен център да кандидатства за съвременното оборудване е на кмета на старата столица инж. д-р Даниел Панов, а подготовката на цялата необходима документация бе възложена и реализирана от управителя на клиниката д-р Иван Николов, който е и бивш градоначалник на съседно Дряново.

Модерната техника ще помогне на много хора от региона и ще привлече пациенти от Централна и Северна България. В момента пациентите, които се нуждаят от такова изследване, пътуват стотици километри или дори се отправят към турски клиники.

Стилян НАЙДЕНОВ