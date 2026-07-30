За 794 хил. евро част от депото за отпадъци на Павликени и Свищов става зелена ливада

Започна рекултивацията на първата клетка на регионалното депо в с. Санадиново, което обслужва общините Левски, Никопол, Свищов, Павликени и Белене.

Площта, която ще бъде обхваната от процеса, е 17 760 кв. м. След приключването му ще бъде изпълнен първият етап, включващ затревяване и залесяване с подходящи тревни смески, храстова и дървесна растителност, информираха от местната администрация в Павликени.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по техническата рекултивация е 240 календарни дни, а срокът за изпълнение на първия етап на биологичната рекултивация – 30 календарни дни. Стойността на договора за изпълнение е 794 986,47 евро без ДДС.

Проектът е от съществено значение за общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Левски (Никопол). Неговото изпълнение ще допринесе за ограничаване на въздействието на депото върху околната среда, безопасното отвеждане на повърхностните води и депонийния газ, както и за трайното възстановяване на засегнатата територия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Със символичната първа копка бе поставено началото на реалното изпълнение на още един важен проект, насочен към опазването на околната среда и подобряването на качеството на живот в региона.