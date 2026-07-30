Започва есенният прием с атрактивни специалности в Центъра за квалификация във ВТУ

След месец започва есенният прием на документи в Центъра за квалификация към Великотърновския университет, съобщиха от учебното заведение. От 31 август кандидатите ще могат да изберат атрактивни специалности от 24 образователни програми.

В периода от 31.08.2026 до 2.10.2026 г. ще се приемат документи за кандидатстване за две образователни програми в задочна форма на обучение – „Подготовка и редактиране на текстове“ и „Учителска правоспособност“.

От 31.08.2026 г. до 9.10.2026 г. ще може да се кандидатства и за 22 образователни програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, а именно „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Иновативни образователни технологии“, „Интегрирани терапевтични подходи в социалните институции“, „Информационна сигурност“, „Консултативна психология“, „Организационна психология“, „Педагогическа психология“, „Предучилищна педагогика“, „Приложения на изкуствения интелект в бизнеса и образованието“, „Психология“, „Психология на здравето“, „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“, „Психолого-педагогическа перспектива за ранно детско развитие (0–3-годишна възраст)“, „Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“, „Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)“, „Психология в образователната среда“, „Ресурсен учител“, „Семейно консултиране“, „Супервизия в помагащите професии“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на професионални квалификации в рамките на образователна програма

„Учителска правоспособност“ в дистанционна форма за учител по английски език, учител по български език и литература, учител по география, учител по гражданско образование, учител по изобразително изкуство, учител по икономика, учител по информатика и информационни технологии, учител по китайски език, учител по математика, учител по предприемачество, учител по руски език, учител по технологии и предприемачество, учител по философия и учител по френски език.

В задочна форма се подготвят специалисти за учител по английски език, учител по български език и литература, учител по география, учител по гражданско образование, учител по изобразително изкуство, учител по икономика, учител по информатика и информационни технологии, учител по китайски език, учител по математика, учител по музика, учител по предприемачество, учител по руски език, учител по технологии и предприемачество, учител по философия, учител по физическо възпитание и спорт и учител по френски език.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ