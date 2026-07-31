20 000 души идват за 123 събития във „Варуша юг“, главни улици стават център с три сцени

Над 20 000 души се очаква да посетят фестивала „48 часа Варуша юг“, който ще се проведе от 14 до 16 август.

Организаторите и техните партньори са подготвили 123 събития в шест тематични направления- визуални изкуства, творчество и релакс, архитектурна, музикална, семейна програма и за първа година литература и наука.

За 48 часа жители и гости на града ще могат да посетят изложби, концерти, артистични намеси, работилници, дискусии, литературни срещи и инициативи, които за поредна година ще провокират фестивалните посетители да опознаят или преоткрият Стария град.

Всяко следващо издание отваря нови пространства, привлича нови артисти, създава нови партньорства и пресича историите на все повече хора. След пет години естествен растеж темата на фестивала „достатъчно е по-добре от повече“ насочва погледа навътре към ценностите и установените партньорства, които досега са движили общностните процеси в квартала.

Изключително богата ще бъде тази година музикалната програма на фестивала. Музикалният спектакъл „МЕМЕНТО“ ще събере на Царевец световноизвестните музиканти Себастиан Щуднитски, Игор Шпалати и Матис Гросман с оркестъра на МДТ „Константин Кисимов“ Събитието е част и от фестивала „Сцена на вековете“.

Сред акцентите в музикалната програма е също и аудио-визуалният пърформанс на DJ KiNK, който в колаборация със студиото за 3D мапинг Elektrick.Me ще преобрази Лапидариума на Археологическия музей на 14 август.

Както „традицията“ повелява, на следващия ден, ул. „Стефан Стамболов“ ще се превърне в пешеходна зона и на добре познатите на публиката сцени – Пиколо, Стамболов и Хипстър – посетителите ще се насладят на изпълнения на местни и международни артисти. Сред тях са: бразилското чудо Нилза Коща квартет, Kan Wakan, група Tri O’ Five, местната банда „Свежи Таралежи“ и двамата диджеи Николай Колев и Николай Божинов. Свежи питиета край сцените ще осигурят баровете на коктейлите Shake. Всички местни и гостуващи таланти ще може да се изявят на караоке сцената на магазин Silver Court. Неделя ще приключи с концерт на международните джаз музиканти от Blazin’ Quartet на Плажа на Янтра.

Дома на архитекта се връща към своята първоначална роля, като пространство за среща между архитектура, изкуство и дизайн, с изложби, посветени на архитектурното наследство на пустеещите селища и тухлите на Варуша в минало и настояще.

В НЧ „Надежда“ отново ще се проведе архитектурен форум, на който тази година ще бъдат представени лекции за реконструкциите в квартала, дипломна работа за фабрика „Мавриков“ и историята на един причудлив „японец“, завърнал се в България, за да построи мечтан дом в подножието на Стара планина.

В Клуба на архитекта „Шарена фабрика“ – ново училище по кулинария в китното Троянско село Голяма Желязна – гостува с тридневна програма от разнообразни работилници с тесто. Друг акцент от програмата „Творчество и релакс“ е Центъра за приложни изкуства и занаяти „Къщата“, който отваря врати целодневно в събота и неделя за близки срещи с традиционни занаяти – тъкане, художествена керамика, грънчарство, медникарство, калиграфия. Творческа къща „Търсач“, от друга страна, ще предостави възможност на гостите на фестивала да се потопят в музей на музикалните преносители, да създадат колективна приказка за Варуша юг или да научат как се записва песен. За творческата енергия на младежите и десетките доброволци на фестивала ще се погрижи организацията „Си Ви Ес – България“, като допълнително ще организира младежки събития пред Народна библиотека „Петко Р. Славейков“.

Програма „Визуални изкуства“ насочва вниманието към богатата художествена сцена на Варуша, като среща местни автори с гостуващи художници, куратори и галерии от цялата страна. За първи път посетителите ще може да надникнат в ателиетата на четирима търновски артисти – Красимир Русев, Валентина Лапчева, Цветелина Максимова и Милица Минева.

За първи път тази година фестивалът включва отделна програма „Литература и наука“. Основен акцент в нея е презентацията на д-р Зорница Драганова от Института по философия и социология към БАН – „Следите на фестивала: култура, хора и градска среда“. Изследването проследява какво в действителност се е променило през последните пет години в квартала и в начина, по който хората го преживяват – въпрос, който фестивалът тази година задава не само към града, но и към самия себе си.

Едно емблематично за фестивала място е плажът на Янтра. Тази пролет, под въздействие на естествени процеси, придошлата река Янтра промени познатия пейзаж, като отнесе йога къщичката, както и част от дърветата, които през последните години бяха естествен фон на фестивалните срещи. „Мястото няма да изглежда по същия начин, както посетителите го помнят от предишните четири издания, но именно тук се появява най-важното за „48 часа Варуша юг“ – общността. Доброволчески инициативи за възстановяване на крайречната зона вече вървят успоредно с подготовката на фестивала.

„Понякога да избереш достатъчността означава да се погрижиш за ресурса, местата и взаимоотношенията, които вече са изградени“, коментира Галин Попов от екипа на фестивала.

Михаил МИХАЛЕВ