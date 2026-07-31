216 курсанти и кадети получиха първо офицерско и сержантско звание на специална церемония

216 курсанти, кадети и военнослужещи от Националния военен университет получиха своите първи офицерски и сержантски звания на специална церемония в центъра на старата българска столица.

За производството на младите лейтенанти и сержанти във Велико Търново пристигнаха зам.-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кръстев, както и зам.-министърът на Министерството на отбраната Любомир Монов.

Генерал Кръстев прие строя на курсантите и кадетите, които за последно се строиха като обучаеми пред своите командири. Те бяха поздравени от началника на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков. Той се обърна към тях и техните родители, които бяха дошли от всички краища на България за да видят завършването на своите синове и дъщери.

„Днес е знаков ден за НВУ, ден на гордост, самооценка и надежда. Ден на гордост за випускниците за това, че успяхте да минете по трудния път. Ден на гордост за родителите за това, че виждат своите деца завършили и постигнали целите си. Ден на надежда, че ви предстои успешен път във военната професия, надежда и за роднините, че вашите деца ще постигнат повече от нас. Не напразно вашият випуск носи името „Априлски“. Нашите предци доказаха на света, че България трябва да я има. Помнете наученото, но не забравяйте историята, продължавайте напред смело, защото на България ѝ трябват такива хора“, каза в словото си генерал Кайков.

Сред гостите на производството бяха още областният управител Марин Богомилов, съветникът на президента по отбраната Илия Милушев, кметът Даниел Панов, висши офицери, представители на местната власт и общественици.

Емоционална беше церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите-випускници, присвояване на първо офицерско звание на военнослужещите, приети за обучение в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело и присвояване на първо сержантско звание на кадетите-випускници от 148-и випуск „Априлски-2026“ на НВУ „Васил Левски“.

148 са курсантите, обучавали се в трите факултета на Университета в район Велико Търново и район Шумен. Първенец на 148-и випуск „Априлски-2026“ на НВУ „Васил Левски“ е лейтенант Виктор Георгиев, специализация „Мотопехотни и танкови войски“. Той получи и академичната награда „Полковник Борис Дрангов“ от НВУ „Васил Левски“, награди от министъра на отбраната и началника на НВУ.

8 са отличниците на военни специализации. Лейтенант Ралица Василева получи наградата „Генерал Сава Муткуров“. Тя се обучава във военна специализация „Материални ресурси, придвижване и транспорт“.

9 са военнослужещите завършили курса за придобиване на професионална квалификация по военно дело, на които е им беше присвоено първо офицерско звание. 59 са кадетите, които получиха своите свидетелства за обучение в Професионалния сержантски колеж. Първенец на „148-и випуск – „Априлски-2026“ на Професионален сержантски колеж е редник 3-ти клас Живомир Методиев от дневна форма на обучение за професия „Сержант-командир“, специалност „Командване на мотопехотни и разузнавателни формирования“.

Отличници на „148-и випуск „Априлски-2026“ на Професионален сержантски колеж са редник 3-ти клас Александра Кочешева от дневна форма на обучение за професия „Сержант-командир“, специалност „Командване на артилерийски формирования“, и редник 3-ти клас Ивелина Петрова от задочна форма на обучение за професия „Сержант-логистик“, специалност „Обща логистика“. Те ще бяха наградени с грамоти за постигнат отличен успех в курса на обучение, плакет на НВУ „Васил Левски“ от началника на НВУ „Васил Левски“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът