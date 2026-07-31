Античният керамичен център ни пренася в римската епоха, фестивалът „Древна балканска земя“ набира доброволци

На 5 септември 2026 г. Античният керамичен център край Павликени отново ще оживее с римски легионери, древни занаяти, демонстрации, възстановки и много изненади за посетителите.

Тогава се открива VIII АНТИЧЕН ФЕСТИВАЛ „ДРЕВНА БАЛКАНСКА ЗЕМЯ“ (Terra Antiqua Balcanica), организиран от Исторически музей – Павликени, за който се набират доброволци. Нужни са ентусиазирани ученици от 10-и и 12-и клас и студенти, обичащи историята, които да станат част от екипа на емблематичния фестивал. А той, за няколко часа – от 9 до 15, ще предложи отново пълно потапяне в атмосферата на римската епоха.

В момента тече подготовката за осмото издание на Фестивала на античното наследство „Антична балканска земя“, до дни ще стане ясна и програмата. Със сигурност обаче участие да вземе групата за исторически възстановки „Първи Италийски легион“ (Legio I Italica), която повече от две десетилетия популяризира античната история чрез възстановки на живота на римския легион по Дунавския лимес през I-VI век сл. Хр. Основана през 2005 г., групата е първата по рода си в България и днес обединява над 120 отдадени реенактори от цялата страна.

Сред атракциите в тазгодишното издание ще бъдат демонстрация и дегустация на занаятчийска медовина от Meadly, представяне на местни вина, както и традиционната древноримска кухня. Посетителите ще могат да опитат ястия, приготвени по автентични рецепти на Марк Гавий Апиций, събрани в неговия прочут кулинарен труд „De Re Coquinaria“.

В центъра на фестивалната програма отново ще бъде керамичното производство – естествен акцент, предвид факта, че Античният керамичен център е един от най-значимите производствени комплекси за керамични изделия от I–III век сл. Хр. на Балканите.

Гостите ще могат да наблюдават демонстрации на древни технологии и да се включат в различни тематични работилници.

Организаторите подготвят и редица нови изненади за посетителите, сред които работилница за изработване на свещи, участие на училища по изкуствата и още интересни демонстрации и занимания за малки и големи.

За първи път на фестивала ще звучи и древна музика в изпълнение на група „Градски комшии“, обединяваща млади хора от Велико Търново, Павликени, Бяла черква и Горна Оряховица.

Ана РАЙКОВСКА