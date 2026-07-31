Иванча кани на Празник на ореха, тиквата и меда

В годината, когато читалище „Просвета – 1896“ навършва 130 години, Иванча отново кани на Празник на ореха, тиквата и меда.

Времето е тъкмо подходящо, на границата между лятото и есента, на 12 септември. Изглежда далеч, но домакините вече са готови с програмата и я известяват навреме, за да може всеки да си планира дните и да се включи в празника. В организацията активно се включва и Кметството.

Празникът започва в 16 часа на площада на селото. Ще има празничен концерт с гост-изпълнител Милена Таушанова. Акцентът е кулинарното изложение на ястия с тиква, орехи и мед, а знаем, че в този случай вариантите са безкрайни.

Песни ще се пеят, хора ще се вият, тиква ще се пече! Елате и вие, очакваме ви, канят от Иванча и обещават весело настроение и вкусна храна.

Ана РАЙКОВСКА