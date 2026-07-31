Къде няма да има ток в понеделник, 3 август

На 03.08.2026 г., от 8:30 ч. до 8:45 ч., от 16:45 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица: Консорциум Агробизнес – с. Поликраище, с. Крушето и с. Янтра.

Община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Куцина.

На 03.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: североизточната част на с. Раданово, ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Раданово, с. Орловец, военно формирование 38040 с. Орловец, ЮНАЙТЕД ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД с. Орловец и МТТ А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД с. Орловец.

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Арбанаси – Атракцион „Калоянова Крепост“, ул. „Капитан Павел Грамадов“, „Ксилифорска“, Местност Ксилифор, „Независимост“ , „Панорамна“, „Софроний Врачански“.

В периода 03.08.2026 г. – 04.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново: с. Русаля в района на СТП 1 Училище Русаля.

В периода 03.08.2026 г. – 05.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени: с. Михалци в района на СТП 2 Казана Михалци СТП 2 Казана Михалци.

В периода 03.08.2026 г. – 05.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: с. Иванча в района на СТП 2 Изток Иванча.

В периода 03.08.2026 г. – 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Добри дял, община Лясковец – абонатите захранени от СТП 4 Добри дял.

От 03.08.2026 г. до 04.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Велико Търново: с. Русаля в района на СТП 1 Училище Русаля.