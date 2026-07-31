Кроношпан напредва с екологичната модернизация на завода във Велико Търново

Кроношпан България продължава изпълнението на инвестиционната си програма на стойност 20 милиона евро, насочена към допълнително намаляване на емисиите и миризмите и внедряване на най-добрите налични техники (BAT) в дървообработващата индустрия.

Компанията реализира няколко ключови екологични проекта, които ще бъдат изпълнявани през 2026 и 2027 година. Сред тях са изграждането на биофилтри BioCAT NARS 3000 към аспирационните системи на линиите за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и МДФ, нов UTWS филтър с електрофилтър към ПДЧ производството, както и инсталирането на допълнителен мокър електрофилтър (WESP) към МДФ сушилнята и цялостна реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията.

По проекта за биофилтрите BioCAT NARS 3000 вече е постигнат съществен напредък. Фундаментите на новите съоръжения са изградени, а в момента се очакват доставките на металните конструкции и технологичното оборудване.

Монтажните работи трябва да започнат на 10 август 2026 г.

Напредва и подготовката за изграждането на новия UTWS филтър. В момента се съгласува проектната документация с компетентните институции, като паралелно се изготвят работните производствени чертежи, по които ще бъдат произведени конструктивните елементи на съоръжението. Първите доставки и началото на строително-монтажните работи се очакват през септември.

Предвидените инвестиции са съобразени с изискванията на Европейската комисия и с най-добрите налични техники (BAT), заложени в референтния документ BREF за дървообработващата индустрия. Очаква се новите съоръжения да подобрят ефективността на пречистването на отпадъчните газове, да намалят емисиите на летливи органични съединения и допълнително да ограничат миризмите.

От Кроношпан заявяват, че компанията остава ангажирана с устойчивото развитие на производството във Велико Търново и продължава да инвестира в модерни екологични технологии, които да осигурят още по-високи стандарти за опазване на околната среда.