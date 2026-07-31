“Локомотив”U18 стартира в първенството с две гостувания

Юношите на ОФК “Локомотив” /Горна Оряховица/ ще стартират в първенствота на Елитната юношеска група U18 с две гостувания. Това реши изтегленият жребии в БФС. Младите железничари започват с “Берое” в Стара Загора и с “Янтра 2019” в Габрово. Първото им домакинство е в третия кръг срещу “Ботев” /Пловдив/.

“С жребия започва новата глава в развитието на юношите на!

След завръщането на клуба сред най-добрите юношески отбори в България, нашите момчета ги очаква голямо предизвикателство, но и безценна възможност за развитие, израстване и доказване.

Нека през целия сезон бъдем зад тях – с подкрепа, вяра и любов към черно-бялата фланелка. Всеки мач, всяка битка и всяка крачка напред са част от пътя към големия футбол.

Пожелаваме успех на целия отбор и треньорския щаб! Вярвайте в себе си, играйте със сърце и носете с гордост емблемата на “Локомотив!”, обявиха от горнооряховския клуб.