Мартин Желев със сребро от „Смели сърца“
Велико Търново записа още един успех на родната таекуондо сцена. Младият
таекуондист Мартин Желев завоюва сребърен медал от ежегодния турнир по олимпийско таекуондо „Смели сърца“.
Надпреварата, която се проведе в препълнената спортна зала „Арена Сливница“, събра на едно място стотици от най-добрите млади бойци от България и съседните страни. Събитието бе организирано със съвместното съдействие на Спортен клуб „Фаворит“
и Българската федерация по таекуондо – стил WT, под патронажа на Ордена на
рицарите тамплиери от Йерусалим – Велик Приорат България, и освен спортен
характер, той беше проведен и с благотворителна цел. Събраната сума от
дарения и спонсори беше преведена в подкрепа на деца с увреден слух от
център “Яника” в гр. София.
Мартин Желев стана вицешампион при Деца II-ра група (до 33 кг). По пътя към финала великотърновският състезател демонстрира техника, непримирим дух и тактическа зрялост, които му осигуриха място на почетната стълбичка и заслужено се окичи със сребърното отличие.
Неговият треньор Пламен Николаев сподели, че е изключително горд от представянето и характера, който Мартин е показал на татамито въпреки липсата на състезателен опит.