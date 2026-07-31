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Спорт

Мартин Желев със сребро от „Смели сърца“

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Велико Търново записа още един успех на родната таекуондо сцена. Младият
таекуондист Мартин Желев завоюва сребърен медал от ежегодния турнир по олимпийско таекуондо „Смели сърца“.

Надпреварата, която се проведе в препълнената спортна зала „Арена Сливница“, събра на едно място стотици от най-добрите млади бойци от България и съседните страни. Събитието бе организирано със съвместното съдействие на Спортен клуб „Фаворит“
и Българската федерация по таекуондо – стил WT, под патронажа на Ордена на
рицарите тамплиери от Йерусалим – Велик Приорат България, и освен спортен
характер, той беше проведен и с благотворителна цел. Събраната сума от
дарения и спонсори беше преведена в подкрепа на деца с увреден слух от
център “Яника” в гр. София.

Мартин Желев стана вицешампион при Деца II-ра група (до 33 кг). По пътя към финала великотърновският състезател демонстрира техника, непримирим дух и тактическа зрялост, които му осигуриха място на почетната стълбичка и заслужено се окичи със сребърното отличие.

Неговият треньор Пламен Николаев сподели, че е изключително горд от представянето и характера, който Мартин е показал на татамито въпреки липсата на състезателен опит.

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