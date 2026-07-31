Над 80% от сигналите до КЗД са за тормоз на работното място

Областният управител Марин Богомилов на 29 юли проведе работна среща с Ваня Ризова – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за област Велико Търново. Повод за разговора беше запознаване с дейността на комисията в региона и най-често срещаните проблеми, за които гражданите търсят защита.

По време на срещата Ваня Ризова представи задълбочен анализ на работата на КЗД на територията на областта. Статистиката сочи, че по-голямата част от сигналите са свързани с трудовата сфера – над 80% от жалбите касаят нарушения на правата при назначаване и освобождаване от работа.

Особено тревожен е значителният брой сигнали за тормоз на работното място. Същевременно беше отбелязано, че голяма част от хората все още се страхуват да отстояват правата си и да сигнализират за подобни нарушения.

„Хората често не са запознати със законовите си възможности или се притесняват от последствия, когато става дума за работодател. Затова информираността и превенцията са изключително важни“, коментира регионалният представител.

Във фокуса на разговора бяха поставени и актуалните програми за осигуряване на достъпна среда. Ваня Ризова информира, че в момента тече мащабно обследване на всички обществени сгради в региона. В ход е и нов иновативен проект за хора с увредено зрение, който предвижда въвеждането на говорещи пешеходни пътеки и автобусни спирки, както и други придобивки, което значително ще улесни тяхната ориентация и безопасност в градска среда.

Акцент на срещата беше и работата за повишаване на капацитета на институциите. Провеждат се обучения на обучители в различни държавни и общински структури, чиято цел е организирането на информационни кампании сред гражданите. По тези инициативи вече е издаден и специализиран наръчник, който да подпомага работата на специалистите.