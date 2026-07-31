Николай Рашков остава кмет на Горна Оряховица, ОИК не можа да прекрати правомощията му

Николай Рашков остава кмет на Община Горна Оряховица, след като ОИК, която заседава на 31 юли, не прекрати правомощията му.

Комисията не можа да събере нужното по закон квалифицирано мнозинство от две трети и така Рашков запазва поста си. От общо 11 члена, на заседанието на ОИК се явили 10, а при гласуването се получило равенство: 5 на 5 гласа. Решението на ОИК предстои да бъде публикувано, а после в тридневен срок може да се обжалва от заинтересовани страни пред Административен съд – Велико Търново, а после и пред ВАС.

Заседанието на ОИК се проведе в натегната обстановка, тъй като много граждани се събраха пред сградата, за да изразят своята подкрепа. „Искаме си кмета”, „Кмете, главата горе”, „С теб сме, кмете”, скандираха поддръжниците на Рашков и демонстративно пресичаха пешеходните пътеки, с което забавяха движението. Малко по-късно той слезе при тях, за да им благодари за доверието.

Николай Рашков разкри намеренията си да остане на поста до септември и тогава да подаде оставка. Така Горна Оряховица ще се управлява от негов заместник и няма да се стигне до предсрочни избори, с което се спестяват 400 000 евро от местната хазна.

Ана Райковска