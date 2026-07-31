Прочутият великотърновски скулптор Панайот Димитров-Понката стана на 92 години. На 29 юли известният творец добави още една свещичка към житейския си път, изпълнен с много поводи за гордост.

„Панайот Димитров – Понката е едно от най-значимите имена в българската скулптура. Неговото творчество е оставило трайна следа в културния живот на страната, а приносът му за Велико Търново е изключително ценен. Със своите произведения той е неразделна част от художественото наследство и духовния облик на старопрестолния град“, споделиха от Художествената галерия „Борис Денев“.

Литературният критик Владимир Шумелов припомня, че Понката е завършвил Художествената академия в София, специалност „Скулптура“, при доц. Михаил Кац. До 1965 г. живее и твори в Бургас като художник към Областно пристанищно управление, а след това е учител по рисуване в Учителския институт в Бургас. От 1965 г. живее във В. Търново, където е преподавател по скулптура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи към Община Велико Търново като художник, по-късно преминава на свободна практика. Автор е на много паметници в страната, както и на паркова и надгробна скулптура. Има изложби на малка пластика в Италия, Гърция, участник в множество изложби в страната и чужбина. Негови творби са притежание на държавни галерии и музеи в страната, частни сбирки и колекции в Италия, Германия, Австрия, САЩ, Русия, Словакия, Япония и др. Участник в симпозиуми за камък и дърво в България, Словакия и др.

Работи предимно с камък и дърво. Основател и организатор на кръжеца „Петък’78“ – сбирки на интелектуалци в ателието му от 1978 г. в продължение на близо четири десетилетия.

Носител на шест национални награди по скулптура, на златен медал от VI Българско изложение за АРТ иновации, на наградата „Велико Търново“ на Община Велико Търново (1999). „Почетен гражданин на Велико Търново“ (2012). Носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I ст. Член на Римската академия за модерно изкуство. Има многобройни публикации в печата по различни теми и в различни жанрове. Автор на оригинални художествено-мемоарни книги в ръкопис и с оригинални илюстрации: „Огрени сенки: Понката писа…“, „Отзад напред и нататък“, „Забравени страници от „Огрени сенки“.

Михаил МИХАЛЕВ