Преди 60 години се открива новата сграда на гарата, архитектът й е обявен за първия почетен гражданин на Горна Оряховица

Преди 60 години се открива новото приемно здание на гара Горна Оряховица, което се смятало за най-модерното в страната за своето време (новата софийска гара е открита 8 години по-късно).

За съжаление, желанието за модерност заличава красивата сграда на арх. Петко Момчилов, която остава запечатана само на старите снимки. Проектирането на първата гара е една от причините архитектът, син на просветителя Иван Момчилов, да бъде обявен за първия почетен гражданин на Горна Оряховица.

На 25 юни 1966 г. около 18 часа в гара Горна Оряховица навлиза специален влак с важни пътници. Сред тях са кандидат-членът на Политбюро на ЦК на БКП и заместник-председател на Министерския съвет Пенчо Кубадински, министърът на транспорта Марин Вачков и още куп важни особи. Сутринта на същия ден в Мездра те откриват окончателно електрифицираната линия Русе – Горна Оряховица – Мездра. И се отправят към следващия обект за откриване с електричка.

В Горна Оряховица се открива новото приемно здание, което е обявено в тогавашните вестници за най-модерното в страната. Строежът му започва три години по-рано, тъй като е преценено, че старата сграда вече не отговаря на съвременните нужди. Новата гара е дело на арх. Милко Бечев (той участва и в проектирането на софийската гара няколко години по-късно), Ц. Пимпирев и Г. Паунов и инж. Светозар Бранков от Института за проучване и проектиране „Транспроект“ – София.

Тържеството започва със слово на първия секретар на Градския комитет на партията в Горна Оряховица Иван Дончев, след което следва приветствие на Пенчо Кубадински, в което той препоръчва този „дворец на железопътния възел Горна Оряховица да бъде образец за всички пътнически гари в страната“.

По-късно същата вечер министърът на транспорта Марин Вачков прерязва лентата на още един обект в Горна Оряховица – лятно кино с 1200 места към Дома на транспортните работници.

35 години преди този ден горнооряховчани също се хвалят с най-модерната, направена по европейски, гара в България.

През 1931 г. горнооряховската гара става първата в страната с подземни тунели, свързващи пероните. Реконструкцията започва през 1929 г. с помощта на Стабилизационния заем, който е договорен до голяма степен благодарение на дипломатическите умения на външния министър по онова време – родения в Горна Оряховица Атанас Буров. От получените средства държавата заделя за павиране на гарите в Горна Оряховица, Видин, Варна, Пловдив и Бургас. След това започва и преустройство „по европейски“ на горнооряховската гара, като са изградени тунели за пътници, стъклен навес на пероните, направена е организация, която да разделя пътнически, товарни и маневрени влакове и т. н. Проектът е дело на инж. д-р Шишков. По същото време и Общината засилва политиката си за заселване на квартал „Гарата“ и за приближаването на града до железопътния възел.

Източник: Исторически музей – Горна Оряховица