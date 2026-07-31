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Международния ден на младежта
Общество

С кино под звездите Велико Търново отбелязва Международния ден на младежта

БОРБА БГ 18 четения 0 Comments

Youth Cinema night е събитието, с което Велико Търново ще отбележи Международния ден на младежта – 12 август.

Във вечерните часове пространството около паметника „Асеневци” ще се превърне в своеобразен киносалон на открито. Освен звездното небе зрителите ще имат удоволствието да наблюдават и съзвездие от любими актьори на екрана в романтичната българска комедия „Като за последно”.

Началото е в 21 часа, а входът е свободен. Вечерта с кино на открито се организира от Община Велико Търново.

 

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