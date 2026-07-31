Превръщат Самоводската чаршия в 70-метрова маса

Самоводската чаршия ще се превърне в 70-метрова маса за фестивала „48 часа Варуша юг“, обявиха организаторите. Всеки ще може да донесе храна и напитки, за да седне на дългата трапеза с познати и непознати.

„По традиция гости се посрещат с трапеза, но когато броят им е над 20 000 души, става малко сложно. С партньорите ни помислихме как да го направим възможно. Самоводската чаршия ще се превърне в 70-метрова маса, където всеки може да донесе домашно приготвена или взета от местните заведения наоколо храна! Нека седнем едни до други с непознати, да споделим момент от фестивала, докато се наслаждаваме на вкусна храна, или просто да си поговорим за нещата от живота“, споделиха още организаторите.

Предвидени са и отстъпки от 10% при регистрация на priceless.com/den и плащане с Mastercard.

Михаил МИХАЛЕВ