Шампионка при девойките със силно завръщане в сектора за хвърляния

Тамара Косева се класира на четвърто място в дисциплината хвърляне диск, с резултат 37, 98 метра, на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени на открито.

Състезателката на СК “Атлетика 2012” се завърна в сектора след дълго отсъствие и под ръководството на змс Антоанета Селенска изгради подготовка, която я доведе до това достойно класиране. На практика родената в Килифарево атлетка бе много близо да медалите. Шампионка стана Милкова с 41.84 метра, бронзът взе Ива Иванова с 39.25 м.

Познавам качествата на Тамара и съм наясно, че тя бе готова за медал. Отрази й се липсата на състезания, коментира Антоанета Селенска.

За първи път нейната възпитаничка стана шампионка на България на гюле за момичета под 16 години през 2013 година. Тогава ученичката в Старопрестолната гимназия по икономика триумфира в дисциплината на държавното индивидуално първенство в зала в Добрич, като постигна успеха след само месец и половина тренировки. Същото лято тя отново стана шампионка на гюле. В следващите години Тамара спечели отличия и на диск, редовно бе сред призьорите в Анкетата за Спортист на годината на Община В. Търново при подрастващите.