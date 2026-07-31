Сбор, спектакли, концерти и вечеринка в Августовските празници в село Марян

Еленското село Марян отново ще събере приятели и гости с богата програма на Августовските празници.

Те започват още на 6 август с храмов празник на Марянския манастир „Свето Преображение Господне“. Според легендите на сегашното място манастирът е основан VIII – IX век, което се потвърждава и от откритите шест капитела от Теодосиеви колони. Четири от тези археологически находки се съхраняват в Националния исторически музей, а две – в манастира. Сегашната църква е изградена през 1835 година. При изкопните работи са открити основите на стар християнски православен храм, в олтара на който е намерен мраморен саркофаг. Според разказите в него е имало скелет с Евангелие в ръцете и корона на главата – символи на духовната и светската власт. Жителите на селището по кондики, предания и оставени преписи в църковни книги решили, че са намерили гроба и останките на цар Борис I Михаил Кръстител. Но поради страха от безчинствата на турците всички находки били отново скрити под земята.

Според друга легенда в манастира е отседнала сестрата на цар Иван Шишман – княгиня Мара (Кера-Тамара), заминавайки за Константинопол, за да стане жена на султан Мурад. Това поражда една от версиите за произхода на днешното име на селото – Марян, наречено на княгинята. Сегашният манастир е действащ от 1992 г. и в него могат да се видят икони, рисувани от старите майстори на Тревненската школа.

След като жители и гости на Марян отдадат божието Богу, програмата продължава със светска част чак до 19 август.

На 13-и от 19 часа ще се състои вълшебен галаспектакъл на децата от Балетна академия „Марян“ със специалното участие на солисти от Софийската опера и балет. Мястото е НЧ „Наука – 1900“. А на следващия ден е вечеринката с много танци и настроение, за които ще се погрижи оркестър „Оникс“.

На Голяма Богородица, 15 август, е традиционният сбор в село Марян, с вкусна скара и време за срещи с приятели. За почитателите на виното в същия ден винарска изба „Марян“ отваря врати за дегустации и запознаване с продукцията й.

Августовските празници ще завършат на 19 август с благотворителен концерт в Лятното кино в Елена с участието на Орлин Горанов и тенора Антонио Паторозлиев.

Марян ви очаква!

Ана РАЙКОВСКА