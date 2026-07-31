Училищата в Поликраище, Върбица и Драганово влизат в списъка на средищните

Три училища и една детска градина в община Горна Оряховица се включват в списъка на средищните за предстоящата учебна година с решение на Общинския съвет на юлската сесия. В този списък влиза и детската градина в Поликраище.

Средищни са тези детски градини и училища, в които се обучават най-малко четири деца (за детските градини) и десет ученици (за училищата) в задължителна предучилищна или училищна възраст от други населени места.

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Поликраище се обучават 40 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст, от които 8 от Крушето и 32 от Янтра. В ОУ „Васил Левски“ във Върбица се обучават 13 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст от Горски Долен Тръмбеш, а в ОУ „Климент Охридски“ в Драганово – 10 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст от Стрелец. ДГ „Димитър Генков“ в Поликраище пък обучава 8 пътуващи деца в задължителна предучилищна възраст от Янтра на възраст 6, 5 и 4 години.

Включване в списъка на средищните гарантира минимизиране на времето за пътуване на децата и учениците и осигурява условия за осъществяване на образователния процес в съответствие с държавните образователни стандарти.

Ана РАЙКОВСКА