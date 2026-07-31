Увеличават се операциите на катаракта в горнооряховската болница, отделението е пълно

Операциите на катаракта в Отделението по очни болести на болницата в Горна Оряховица се увеличават, посочва д-р Илиана Донева, началник на отделението.

До 1 юли са извършени 98 операции, а за цялата минала година те са били 180. През първото полугодие са осъществени общо 145 интервенции, през отделението са преминали 429 пациенти за този период. Освен операции за премахване на перде на окото са извършени и хирургични интервенции при пациенти с възпаления и образувания на клепача – халациони, папиломи, птеригиум (външно перде) и др. През първото полугодие през отделението са преминали 429 пациенти.

Капацитетът на отделението често е запълнен на 100%, а средният болничен престой е два дни. При амбулаторните процедури пациентите се изписват само няколко часа след интервенцията. Освен жители на Горна Оряховица в отделението се лекуват и пациенти от Велико Търново, Златарица, Лясковец, Елена, Габрово, Свищов, Стражица, Севлиево и Бяла. Въпреки че през лятото се наблюдава известен отлив на пациенти заради отпускарския сезон и горещините, коридорът на отделението отново е пълен с чакащи.

66-годишният Тодор Пудев от Драгижево идва на контролен преглед. „Открихме му глаукома и започнахме лечение, за да запазим зрението му“, пояснява д-р Донева. „Отдавна имам оплаквания. Идвам при д-р Донева и съм много доволен. Сега трябва да ме прегледа след лечението с капки“, споделя Пудев.

Ана РАЙКОВСКА