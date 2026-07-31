Велико Търново даде своя принос за създаването на най-голямата българска рокля

Велико Търново остави своя частица върху най-голямата българска рокля. Старата столица е част от проекта „От златните ръце на нашите майки и баби“ и акцентира върху плетенето като част от родните традиции.

Най-голямата българска рокля се прави от плетени на една кука карета и дантели. В изработването й в Музей „Възраждане и Учредително събрание“ се включиха дамите от Клуба по битова култура към Народно читалище „Надежда-1869“. Инициатор е дизайнерът Иван Донев, а изработката обединява над 400 жени доброволки от 152 селища от цяла България. Посланието на проекта е да съхраним изкуството на нашите майки и баби като част от българската идентичност и национална памет. Идеята на Донев е роклята да заживее свой живот като пътуваща артинсталация по българските общини и сред българската общност в чужбина.