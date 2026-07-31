За 12 млн. евро АПИ ремонтира пътя Свищов – Ореш и прави две кръгови кръстовища в града

АПИ започна текущ ремонт на път II-52, който е част от Републиканската пътна мрежа. Ремонтът обхваща пътя Свищов – Ореш – граница област Плевен от км 49+300 до км 64+552, а общата стойност на инвестицията възлиза на 8 658 530,51 евро.

Успоредно пътната агенция ще извърши и ремонт за подобряване организацията на движение на улица „33-ти Свищовски полк“ в дунавския град, която е част от този републикански път. Улицата граничи с територията на бъдещия „Индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕООД, като основно ремонтиран ще бъде участък от нея с дължина 1,09 км и това е особено важно с оглед очаквания засилен трафик от реализацията на парка. В участъка е предвидено изпълнение на две кръгови кръстовища за безконфликтно преминаване на транспортните потоци при входа и изхода към територията на индустриалния парк.

Двата проекта са по Интегрираната териториална стратегия за развитие за Северен централен район и изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк. Проектът „Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса“с дейност „Основен ремонт за подобряване организацията на движение на улица „33-ти Свищовски полк“ – Свищов /Републикански път II-52/“ е на стойност 3 198 924 евро и е съфинансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Двете инфраструктурни инвестиции са на обща стойност близо 12 милиона евро.

Ана РАЙКОВСКА