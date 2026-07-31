За пръв път проведоха езикова олимпиада „Да говорим български“ в Международния летен семинар във ВТУ

За първи път в рамките на Международния летен семинар по български език и култура, провеждан във Великотърновския университет, се състоя езиковата олимпиада „Lingua Viva: Да говорим български“.

Инициативата събра участниците в 49-ото издание на семинара в едно вълнуващо състезание, което им даде възможност да покажат своите знания и умения по български език. Те се съревноваваха в различни езикови нива, като демонстрираха както отлична езикова подготовка, така и увереност при общуването на български.

Олимпиадата включваше писмена и устна част. Езиковите задачи, интерактивните игри и комуникативните предизвикателства бяха подготвени от преподавателите и насърчиха участниците да използват българския език по интересен, творчески и практически начин.

Провеждането на „Lingua Viva: Да говорим български“ поставя началото на нова традиция в Международния летен семинар по български език и култура, като превръща изучаването на българския език в увлекателно преживяване, съчетаващо знания, състезателен дух и приятелска атмосфера.

За най-добре представилите се участници в надпреварата бяха подготвени специални награди, свързани с България и българската култура, които ще им оставят спомен от участието в Международния летен семинар.

Снимка: ВТУ