Затягат контрола върху тротинетките, скоростта е ограничена до 15 км в час

Кметът на Лясковец и полицията със строги мерки след инцидента

На проведена работна среща на кмета на Лясковец Васил Христов с представители на Районното управление на МВР и сектор „Пътна полиция“ в Горна Оряховица беше обсъдена нуждата от по-ефективен контрол върху водачите на електрически тротинетки.

Нарушенията не са редки, което налага контролът и превенцията да вървят ръка за ръка. Общата цел е да се намали броят на нарушенията и инцидентите, като се създаде по-безопасна среда както за пешеходците, така и за всички останали участници в движението.

Главната роля в този процес е на родителите, категоричен е кметът. Те са хората, които трябва да възпитат у децата си отговорно отношение към обществото, а и към самите тях. Нито санкциите, нито полицейските проверки могат да заменят семейното възпитание, когато става въпрос за опазването на човешкия живот и здраве, и не само. Въпреки това няма да се откажем и проверките ще бъдат засилени, подчерта той.

За преодоляване на проблема от огромна полза ще е изграденото видеонаблюдение. Всяко засечено от него нарушение ще бъде предавано на органите на реда.

Според Закона за движение по пътищата водачът на индивидуално електрическо превозно средство трябва да се движи с максимална скорост до 25 км/ ч и да ползва защитна каска. Минималната възраст на водача е 16 г., а сред забраните е придвижването през тъмната част от денонощието.

В Лясковец обаче са още по-строги. В местната Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в общината е посочено, че максимално допустимата скорост за движение в града и населените места е 15 км/ч.

Компромиси с безопасността няма да бъдат правени, заканиха се от Общинската администрация.

Ана РАЙКОВСКА