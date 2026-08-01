Дубълът на „виолетовите“ загуби гостуването в Севлиево

Загуба с 3:2 претърпя вторият отбор на „Етър ВТ“ при гостуването в Севлиево на едноименния местен тим. Мачът на стадион „Раковски“ бе и завръщане на терена за Радослав Найденов, който лекува продължително време травма. Младият футболист на първия състав на „виолетовите“ изигра силни минути, отбеляза и гол. Домакините от ФК „Севлиево“ поведоха в резултата още в самото начало на двубоя, като с глава след ъглов удар вкара Иван Пенев.

Костадин Белалиев възстанови равенството в 23- ата минута от дузпа. Точен за 2:1 бе Даниел Кънчев също от наказателен удар, отсъдена за нарушение срещу Михаил Минков. Добрин Петров покачи с глава на 3:1 в 70- ата минута, а крайното 3:2 фиксира Радослав Найденов в 85- ата.

На 8 август, воденият от Ивайло Тодоров севлиевски тим, среща „Янтра“ /П. Тръмбеш/ в петата си контролна среща.