Великотърновецът Ичко Лозев ще оценява испанска съдийска бригада на един от най- интересните квалификационни мачове в турнира за Лига Европа. Нарядът е пореден за него това лято, след като в миналия кръг от евротурнирите бе съдийски наблюдател на срещата от Шампионска лига между „Фенербахче“ и „Гурник“ /Забже/, завършила 1:0. Комуникацията му с реферите в Гърция пък ще е изключително улеснена от факта, че освен английски Ичко Лозев владее перфектно и родния им език.

В четвъртък съдийският наблюдател на УЕФА ще седне в ложите на стадион „Тумба“ в Солун, за да наблюдава работата на арбитрите на двубоя между местния ПАОК и „Андерлехт“ /Белгия/. Домакините са без загуба в последните се шест мача, като отстраниха „Динамо“ /Киев/ с две победи с 3:2 и 2:0.

„Андерлехт“ пък елиминира „Хамарби“ с 1:1 в Стокхолм и 3:1 в Брюксел. Главният съдия на срещата Хуан Мартинес Мунуера е сред топ реферите в Испания. Ръководи в Ла Лига от 2013 година, две години по- късно става международен съдия.

За отбора на ПАОК играе капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов. Мачът в Солун е на 6 август /четвъртък/ от 20:45 часа.