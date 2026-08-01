Любомир Генчев с два гола за победа на тръмбешчани

Втора поредна победа и общо трета от началото на подготовката записа „Янтра“ /Полски Тръмбеш/ в контролна среща. Селекцията на Петър Кръстев започна проверките с 4:2 над юношите до 18 години на „Янтра 2019“ (Габрово). Последваха загуба от свищовския „Академик“ и победа с 3:2 срещу ОФК „Павликени“.

Днес тръмбешчани надиграха 18- годишните юноши на „Етър ВТ“ с 4:0. Момчил Кузманов откри резултата, а малко по- късно Любомир Генчев покачи на 2:0 от пряк свободен удар. Пак той бе точне за 3:0 от дузпа, а Калоян Илиев реализира четвъртото попадение за домакините. На 5 август „Янтра“ ще срещне „Етър ВТ2“, на 8 август ФК „Севлиево“ на 12 август „Светкавица“ /Търговище/, а на 15 август „Левски“ /Лясковец/.