Пуснаха в продажба билетите за първото домакинство на „Етър ВТ“

Първи домакински мач предстои на „Етър ВТ“ в новото първенство на Втора лига. След гръмката победа с 5:1 в Несебър, която изведе тима на първото място в класирането, възпитаниците на старши треньора Иван Иванов приемат в съседско дерби отбора на „Янтра 2019“ (Габрово).

Мачът е в понеделник от 18:45 ч. на стадион „Ивайло“ и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен съдия е Мартин Марков с асистенти Николай Михайлов и Мартин Михайлов, четвърти е Мурад Халил Адем, а съдийски наблюдател – Иво Боев.

Билетите вече са пуснати в продажба в Eventim, а в понеделник следобед от 15:00 ч. ще са и във фен магазина. В 17.15 ч. за продажба ще отворят и касите на стадиона. Цената на билетите е по 8 евро. Има и VIP билет за ложите на Сектор “А”, който ще е на цена от 50 евро. От клуба направиха важно уточнение, че всички деца до 10-годишна възраст ще влизат на стадиона безплатно. Все още са в продажба и абонаментните карти, които важат за всички домакински мачове от първенството и срещите за Купата на България. Стандартната абонаментна карта е на цена от 100 евро, а VIP-картата за ложите струва 250 евро. Картите вече са налични и всички привърженици, които вече са платили абонаментни карти, могат да ги получат от офиса на стадион “Ивайло”.

„Отборът на “Янтра” (Габрово) е сериозен съперник, но ще оставим сърце и душа на терена за победата! Защото не само вярваме, но и можем. Нека я извоюваме заедно! Очакваме ви на Митичния!“, призоваха от клуба.