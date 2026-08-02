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„Академик“ /Свищов/ записа пореден успех в контрола, надигра с 2:0 ОФК „Павликени“

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Победа с 2:0 записа „Академик“ /Свищов/ срещу  ОФК „Павликени“ в поредната си контролна среща от лятната подготовка. „Студентите“ бяха по-добрият отбор през целия двубой и заслужено стигнаха до успеха.

Резултата откри Митко Русанов в 28-ата минута, а Благовест Ленков оформи крайното 2:0 с попадение в 69-ата минута.

Подготовката на отбора продължава в Свищов, като следващата събота, 8 август, играчите на Цветомир Младенов приемат от 18 часа втория отбор на „Етър ВТ“  в поредна контролна игра.

Жребият за новия сезон в Северозападната Трета лига ще се тегли на 10 август, а първенството стартира на 22 август.

 

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