Футболът се завръща в Самоводене, отборът ще носи името „Стрела“

След десетилетия пауза футболът отново се завръща в Самоводене! През сезон 2026/2027 ще бъде изграден мъжки отбор, който ще вземе участие в първенството на „Б“ Областна футболна група – юг, обявиха от Кметството.

Кметство Самоводене застава зад ентусиасти, футболисти и доброжелатели, които с много желание, труд и всеотдайност поеха инициативата да възродят футболните традиции в селото.

Отборът ще се състезава под старото име ФК „Стрела“ /Самоводене/.

Това не е просто име – то е част от спортната история на Самоводене, символ на поколения футболисти, спортен дух и общност, която винаги е подкрепяла своя отбор, добавят от Кмеството.

Скоро ще бъдата представени официално ръководството, футболистите и целите, които си поставят в отбора.

Сред основните приоритети са възстановяването и модернизирането на спортната база и стадиона, а в следващ етап и създаването на детско-юношеска школа, която да даде възможност на децата от Самоводене и съседните населени места да спортуват, да се развиват и да носят с гордост цветовете на своя роден клуб.

Предстои много работа. Знаем, че пътят няма да бъде лесен, но сме убедени, че с общи усилия, подкрепата на местната общност и любовта към футбола можем отново да превърнем ФК „Стрела“ /Самоводене/ в символ на единството и гордостта на нашето село, завършват от Кметството.

На 9 август (неделя) от 18:00 часа „Стрела“ ще изиграе първата си приятелска среща срещу ФК “Ресен” на стадиона в село Ресен.