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Преображенският манастир върху сребърна монета на БНБ

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Сребърна колекционерска монета на тема „Преображенски манастир“ с номинална стойност 10 евро, от серията „Български църкви и манастири“ пуска в обращение Българска народна банка (БНБ) от 3 август.

Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро (258,17 лв.).

„Всеки клиент ще може да купи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали купува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друг. За купуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за купуването ѝ“, информират от БНБ.

До края на работния ден на 3 август новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, „Общинска банка“ и „Централна кооперативна банка“ за продажба в техни офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Веселина АНГЕЛОВА

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