В понеделник забравяме предишните съмнения и правим мечтана крачка напред

Вашият хороскоп за понеделник, 3 август

Луната е в Овен и е в съвпад с Нептун, аспект, будещ у нас силна интуиция, творческа енергия и романтика. Луната е в хармоничен аспект със Слънцето и Юпитер, даряващ с оптимизъм, усещане за радост, увереност в силите и шанс да сътворяваме чудеса. Денят е идеален да се освободим от предишни съмнения, да се доверим на усета си и да направим онази смела крачка, която мечтаем от дълго време.

ОВЕН

Всичко се нарежда

С навлизането на Луната във вашия знак вие ще усетите прилив на енергия, страсти и оптимизъм. Обнадеждени сте от обстоятелствата около вас и гледате смело напред. Вдъхновението ви е силно и се превръща в движеща сила, която ще ви помогне да отметнете важни дела с усмивка. Всичко ви се нарежда от раз.

ТЕЛЕЦ

Време за пауза

Понеделник ви подканя да намалите малко оборотите и да не бързате с новите начала. Имате нужда от малка пауза, за да презаредите батериите. Не се претоварвайте с чужди отговорности в офиса. Денят е чудесен да работите на заден план, да направите равносметка и да потърсите спокойствие и уют под покрива си.

БЛИЗНАЦИ

Вдъхновете се

Новата седмица за вас започва ведро и с възможност да осъществите хубави срещи. Вдъхновяват ви хора, които вече са успели, които са отъпкали пътя пред вас и могат да ви покажат много за вашето личностно развитие. Можете да си купите и книга за личностно развитие, която да четете с удоволствие.

РАК

Пълноценен ден

Очертава се доста добър ден, ако сте на работа, а не в отпуск. Ще бъдете потърсени от хора, които се нуждаят от вашите професионални компетенции или пък от ваш служебен съвет. Не забравяйте и личния си живот. Определено има какво да очаквате от този позитивен и пълноценен ден.

ЛЪВ

Хубава енергия

Днес сте слънчеви, магнетични и сте уверени в успеха си. Звездите ви дават крила да задвижите мащабни планове, свързани с пътувания, учение или лични проекти. Мислите ви са свободни и окрилени от нови идеи. Използвайте тази силна енергия, за да направите нещо хубаво за себе си и да се радвате на живота.

ДЕВА

Ще успеете

Ще успеете да намерите баланс между разума и чувствата си. Денят е благоприятен да затворите стари въпроси или да намерите изход от казус, който ви е притеснявал в миналите дни. Вътрешното ви усещане за нещата е много силно. Не се разсейвайте с празни приказки, свършете належащото и ще успеете.

ВЕЗНИ

Разрешавате спорове

Днес си служите с дипломация и с лекота можете да изгладите всяко пререкание от миналото. Човекът до вас или делови съдружник ще ви изненада с интересна идея. Използвайте деня за важни разговори. Можете да разрешите спорове. Вечерта посветете на половинката. Имате нужда от уединение и спокойствие.

СКОРПИОН

Действайте смело

Силно активни и концентрирани, днес сте в състояние да отметнете доста работа. Ангажиментите в ежедневния график ще ви спорят, а интуицията ви ще ви спести излишни усилия. Не жалете сили сутринта, защото работата ще ви носи удовлетворение, а и възможности за по-добри доходи. Грижете се за тонуса си и действайте смело.

СТРЕЛЕЦ

Късметът е с вас

Вие сте заредени с хъс, чар и желание да живеете живота си по най-добрия начин. Денят е прекрасен за любов, творчество, спорт и пълно разгръщане на вашите таланти. Любимият човек или децата ще ви донесат радост и незабравими мигове. Не се страхувайте да мечтаете и да се забавлявате. Късметът днес е с вас.

КОЗИРОГ

Лично щастие

Днес фокусът ви е върху дома и семейството. Моментът е идеален да обърнете повече внимание на най-близките си хора, да поработите върху мира си, да се почувствате една идея по-щастливи. В последно време се отдадохте на много отговорности, но днес ще усетите колко е важно да сте в добри отношения с останалите.

ВОДОЛЕЙ

Свежи идеи

Днес мисълта ви е изключително бърза, а идеите – свежи и оригинални. Денят е прекрасен за общуване, за кратки пътувания и за уреждане на документи. Всичко, което кажете днес, ще намери правилния си адресат. Един разговор в сутрешните часове може да ви изненада и да ви вдъхнови за нещо ново.

РИБИ

Приемете с благодарност

Днес е идеален ден, ако имате разговори със своите ръководители във връзка с финансовото заплащане на труда ви. Можете да уговорите по-голямо възнаграждение или пък повече финансови придобивки, които да подобрят начина ви на живот. Приемете с благодарност това, което ви се предлага.

Хороскоп за родените на 3 август – Честит рожден ден! Навлизате в една изключително слънчева, щастлива и изпълнена с голям късмет година. Пред вас се откриват нови хоризонти за лична промяна и разгръщане на потенциала ви. Вдъхновението ще бъде вашият най-добър водач, а вярата в собствените ви сили ще ви отвори всички врати. Мечтайте смело и грабете от живота с пълни шепи!

Тодор Емилов-Тео