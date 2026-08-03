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Крими

Арест за хулиган, плашил полицаи с нож

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Служители на РУ – Велико Търново задържаха 41-годишен размахвал нож, пред униформените.

В нощта срещу 31 юли е получен сигнал за мъж, нарушаващ обществения ред в центъра на областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип установил лицето във видимо нетрезво състояние. При предприемане на действия по задържането му той извадил сгъваем нож и започнал да го размахва пред униформените.

Блюстителите на реда  бързо го неутрализирали и го задържали за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.

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